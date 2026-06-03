Şehzadeler Belediye Meclisi, 18 Gündem Maddesini Karara Bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehzadeler Belediye Meclisi, 18 Gündem Maddesini Karara Bağladı

03.06.2026 12:08  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkanvekili Esenkaya, yol yapım çalışmaları, 'Süt Kardeşim' projesi ve yeni sosyal yaşam alanları hakkında bilgi verdi.

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı, belediyenin son dönemdeki çalışmaları ve hedefleri hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Şehzadeler Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanvekili Emre Halil Esenkaya başkanlığında Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkanvekili Esenkaya, Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, kırsal mahallelerde ve ova yollarında yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün yeniden aktif hale getirildiğini ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşların taleplerinin yerinde tespit edildiğini ifade eden Esenkaya, "Süt Kardeşim" projesi kapsamında başvuruların yeniden alınmaya başlandığını, 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı'nın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

18 MADDE KARARA BAĞLANDI

Şehzadeler'e yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Esenkaya, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalıştıklarını belirterek vatandaşları düzenlenecek etkinliklere davet etti. Konuşmasında ayrıca geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anan Esenkaya, Manisaspor'un kuruluş yılını kutladı, Muharrem ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesini temenni etti. Esenkaya, Babalar Günü'nü kutlayarak LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçilen toplantıda toplam 16 komisyon raporu, 2 adet teklif olmak üzere toplamda 18 madde görüşülerek karara bağlandı. Esenkaya, alınan kararların Şehzadeler ve Manisa için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: ANKA

Şehzadeler Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediye Meclisi, 18 Gündem Maddesini Karara Bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:17
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle
Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle
13:05
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:28:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Meclisi, 18 Gündem Maddesini Karara Bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.