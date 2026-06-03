Şehzadeler Belediye Meclisi, 18 Gündem Maddesini Karara Bağladı

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı, belediyenin son dönemdeki çalışmaları ve hedefleri hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Şehzadeler Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanvekili Emre Halil Esenkaya başkanlığında Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkanvekili Esenkaya, Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, kırsal mahallelerde ve ova yollarında yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün yeniden aktif hale getirildiğini ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşların taleplerinin yerinde tespit edildiğini ifade eden Esenkaya, "Süt Kardeşim" projesi kapsamında başvuruların yeniden alınmaya başlandığını, 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı'nın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

18 MADDE KARARA BAĞLANDI

Şehzadeler'e yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Esenkaya, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalıştıklarını belirterek vatandaşları düzenlenecek etkinliklere davet etti. Konuşmasında ayrıca geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anan Esenkaya, Manisaspor'un kuruluş yılını kutladı, Muharrem ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesini temenni etti. Esenkaya, Babalar Günü'nü kutlayarak LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçilen toplantıda toplam 16 komisyon raporu, 2 adet teklif olmak üzere toplamda 18 madde görüşülerek karara bağlandı. Esenkaya, alınan kararların Şehzadeler ve Manisa için hayırlı olmasını temenni etti.