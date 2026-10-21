Şehzadeler Belediyesi ilçe genelindeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, çöp konteynerleri ve konteynerlerin bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Rutin aralıklarla gerçekleştirilen uygulamayla kötü kokuların önlenmesi ve zararlı canlıların üremesinin engellenmesi hedefleniyor.

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini ve konteynerlerin bulunduğu alanları dezenfekte ediyor. Belediyeye ait yıkama aracıyla yürütlen işlemlerde, konteynerler özel bir kimyasalla dezenfekte ediliyor. Rutin aralıklarla gerçekleştirilen uygulama, ilçe sınırları içinde yer alan bütün çöp konteynerlerine uygulanacak.

Çalışma ile birlikte konteynerler ve konteyner yerlerindeki kötü kokunun önüne geçilirken, atıklar nedeniyle zararlı canlıların üremesi de engelleniyor.