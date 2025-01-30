Şehzadeler Belediyesi'nden Yeniköy Atatürk Okulu'na Yenileme Desteği

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(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi, Yeniköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nu sömestr tatilinde boyayarak öğrenciler için yeni döneme hazır hale getirdi.

Şehzadeler Belediyesi, Yeniköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında okulun iç ve dış cepheleri boyanarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Veliler ve öğretmenler, belediyenin eğitime olan desteğinden duyduklarıı memnuniyeti dile getirdi.

"Çocuklarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim alması bizim önceliğimiz"

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, eğitime olan desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımızın daha sağlıklı, temiz ve modern bir ortamda eğitim alması bizim önceliğimiz. Bu doğrultuda ilçemizdeki okullara destek vermeye devam edeceğiz. Eğitim, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır ve biz de Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olacağız" dedi.