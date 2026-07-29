Şehzadeler Belediyesi’nden YKS adaylarına eğitim ve koçluk desteği - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi’nden YKS adaylarına eğitim ve koçluk desteği

Şehzadeler Belediyesi’nden YKS adaylarına eğitim ve koçluk desteği
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(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrenciler için ücretsiz bireysel öğrenci koçluğu ve deneme kulübü hizmetini hayata geçiriyor. Başvurular,, 3 Ağustos itibarıyla alınmaya başlanacak.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için ücretsiz bireysel öğrenci koçluğu ve deneme kulübü hizmetini hayata geçiriyor. Başvurular,, 3 Ağustos itibarıyla alınmaya başlanacak.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olan Şehzadeler Belediyesi, öğrencilerin sınav sürecini daha verimli ve planlı yönetebilmesi amacıyla kapsamlı bir eğitim çalışması başlatıyor. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi bünyesinde yürütülecek proje kapsamında adaylara, hem profesyonel öğrenci koçluğu hizmeti sunulacak hem de düzenli deneme sınavlarıyla YKS'ye en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı olacak.

Akademik başarıyı artırmayı ve sınav stresini en aza indirmeyi amaçlayan projenin ilk aşamasını ücretsiz bireysel öğrenci koçluğu programı oluşturuyor. Kayıtları 3 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak olan koçluk hizmeti, 17 Ağustos itibarıyla Gençlik Evi'nde başlayacak. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek programda öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek doğru hedef belirleme, kişiye özel çalışma programı hazırlama, zaman ile stres yönetimi ve detaylı deneme analizi gibi kritik konularda profesyonel rehberlik sağlanacak.

Sınav hazırlığının bir diğer aşamasını oluşturan TYT ve AYT Deneme Kulübü için de başvurular 3 Ağustos'ta başlayacak. İlk oturumu 7 Eylül'de gerçekleştirilecek olan kulüp sayesinde gençler, belirli aralıklarla düzenlenecek denemelerle durumlarını görme imkânı bulacak. Sınavların ardından yapılacak analizlerle öğrencilerin eksik oldukları konular belirlenerek gelişim süreçleri doğrudan desteklenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediyesi’nden YKS adaylarına eğitim ve koçluk desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi’nden YKS adaylarına eğitim ve koçluk desteği - Son Dakika
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