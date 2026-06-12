Şehzadeler'de Spor Alanında Geliştirilebilecek İş Birlikleri Ele Alındı - Son Dakika
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Şehzadeler'de Spor Alanında Geliştirilebilecek İş Birlikleri Ele Alındı

12.06.2026 14:41  Güncelleme: 15:13
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Şehzadeler Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplantısında, çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması için spor iş birlikleri ve Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ele alındı.

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplantısında, çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yönelik çalışmalar ile spor alanında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Şehzadeler Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplantısı, Başkan Gökay Budak'ın yönetiminde, Manisa Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Salih Fulcun ve komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, Şehzadeler Belediyesi Spor Okulları öğrencilerine yönelik yürütülen çalışmalar ile spor alanında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı. Çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yönelik projelerin değerlendirildiği toplantıda, bağımlılıkla mücadelede sporun önemi vurgulandı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Komisyon üyelerine ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Özellikle ekran ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında uygulanan tedavi süreçleri, danışmanlık hizmetleri ve farkındalık faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda, spor müsabakalarının yapıldığı stadyum ve benzeri alanlarda sigara kullanımının önlenmesine yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirildi. Sporun ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehzadeler'de Spor Alanında Geliştirilebilecek İş Birlikleri Ele Alındı - Son Dakika

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