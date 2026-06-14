Şehzadeler Zabıtası'ndan Yol ve Kaldırım İşgali Denetimi - Son Dakika
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Şehzadeler Zabıtası'ndan Yol ve Kaldırım İşgali Denetimi

14.06.2026 12:00  Güncelleme: 13:39
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Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. İşletmelere uyarı ve bilgilendirmede bulunuldu.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarından daha güvenli ve düzenli şekilde yararlanabilmesi amacıyla yol ve kaldırım işgali denetimleri gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen unsurlar tek tek kontrol edilirken, iş yerleri tarafından kaldırım ve yol üzerine bırakılan malzeme, ürün ve benzeri işgallere yönelik incelemelerde bulunuldu. Ekipler, ilgili işletmelere gerekli uyarıları yaparak mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Yetkililer, kaldırımların öncelikli olarak yayaların kullanımına ait olduğunu belirterek, vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımını engelleyen işgallere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehzadeler Zabıtası'ndan Yol ve Kaldırım İşgali Denetimi - Son Dakika

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