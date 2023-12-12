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Şeker Kaçan Çocuk Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Şeker Kaçan Çocuk Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir çocuğun nefes borusuna takılan şeker, eczanede bulunan güvenlik görevlisi tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla çıkarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda çocuk, sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Şeker Kaçan Çocuk Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı
12.12.2023 - 09:39,  Güncelleme: 09:41
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan çocuk, güvenlik görevlisinin heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

Olay, Bozova ilçesindeki bir eczanede yaşandı. Annesiyle ilçedeki eczaneye giden 4 yaşındaki kız çocuğunun yediği şeker boğazına takıldı. Kız çocuğunun nefes alamadığını fark eden ve eczacı olan oğlunun iş yerinde bulunan güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, heimlich manevrasıyla şeker parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı. Doğan'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şeker Kaçan Çocuk Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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