Sel Felaketi: Sabiha Dinçer Toprağa Verildi - Son Dakika
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Sel Felaketi: Sabiha Dinçer Toprağa Verildi

Sel Felaketi: Sabiha Dinçer Toprağa Verildi
07.06.2026 15:01
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Niğde'de selde yaşamını yitiren Sabiha Dinçer'in cenazesi Gümüşler'de defnedildi.

Niğde'nin Gümüşler beldesinde sele kapılarak yaşamını yitiren 42 yaşındaki Sabiha Dinçer'in cenazesi toprağa verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan, 3 çocuk annesi Dinçer'in naaşı, yakınları tarafından alınarak Gümüşler beldesindeki Yeni Gümüş Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğle vakti İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından kılınan cenaze namazının ardından Hüdaverdi Baba Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Dinçer'in ailesi ve yakınları ile Vali Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Selden etkilenen ve yaralanan 5 kişinin tedavisine ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Niğde'nin Gümüşler beldesinde dün etkili olan yağışın ardından 6 kişi ve 3 araç sele kapılmış, ekiplerce kurtarılan vatandaşlar sağlık görevlilerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Sabiha Dinçer, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Gümüşler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Niğde, Kaza, Son Dakika

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