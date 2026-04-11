TZOB Başkanı Bayraktar: Doğal Afetler 58 İlde 13 Binden Fazla Çiftçiyi Etkiledi
TZOB Başkanı Bayraktar: Doğal Afetler 58 İlde 13 Binden Fazla Çiftçiyi Etkiledi

11.04.2026 22:00
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'da sel nedeniyle su altında kalan tarım arazilerini inceledi. 18 bin dekarlık alanın zarar gördüğünü belirten Bayraktar, doğal afetlerin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'da sel nedeniyle su altında kalan tarım arazilerinde inceleme yaptı. Bayraktar, doğal afetlerin 58 ilde 13 binden fazla çiftçiyi etkilediğini belirterek, 'Devletin şefkat elini üreticilerimiz bekliyor' dedi.

Bayraktar, aşırı yağışlar sonrası Gediz Nehri'nin taşmasıyla su altında kalan alanları inceledi ve Manisa'da 18 bin dekarlık tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı. Doğal afetlerin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Bayraktar, savaşın da maliyetleri artırdığını ve gıda krizi riskine dikkat çekti. Üreticilere moral verilmesi ve devlet desteğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Ekonomi, Manisa, Tarım

