Sel felaketinin ardından kurulan voleybol takımı Türkiye şampiyonu oldu

25.05.2026 12:10
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinin ardından beden eğitimi öğretmeni Ömer Özcan tarafından ortaokul öğrencilerinden kurulan voleybol takımı, Türkiye şampiyonluğunun da aralarında bulunduğu pek çok başarı kazandı. Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişinin hayatını kaybettiği selin izlerini silmek için yürütülen çalışmalar kapsamında gençlerin rehabilite olması amacıyla 2022 yılında 5. sınıflar arasından voleybol takımı oluşturuldu.

Ömer Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden etkilenen çocuklara destek olmak için çalıştıklarını belirterek, 'Okul bahçesinde çalışmaya başladık. İlçeye spor salonu yapılana kadar başka ilçelere gittik. Bu süreç çok zorluydu.' dedi. Takımın 2023-2024'te Türkiye beşincisi, 2024-2025'te Türkiye dördüncüsü ve 2025-2026'da Türkiye şampiyonu olduğunu aktaran Özcan, yetişen sporcuları büyük illere göndermeye çalıştıklarını ifade etti.

Özcan, küçük yerlerdeki çocukların bu tür başarılara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, 'Onlara yeni bir ufuk açmak istedik, onlar da 'Biz de varız.' diyebilsinler.' diye konuştu. Öğrencilerden Yusuf Emin ise öğretmenleri sayesinde Türkiye şampiyonu olduklarını belirterek, 'Hocamız birçok sporcunun hayatına dokundu. Onlardan biri de biziz.' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:33:50.
