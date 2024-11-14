Selahaddin Eyyubi'nin Rüyası: Kudüs Yayında

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" Selahaddin Eyyubi'nin Rüyası: Kudüs" isimli radyo tiyatrosu ilk bölümüyle yarın saat 09.40'ta TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Radyoları'nın sevilen programı "Arkası Yarın"da özel bir proje ele alınacak.

TRT Radyolarının klasiği "Arkası Yarın" programı, yeni bir radyo dramasını dinleyiciyle buluşturacak.

Toplam 12 bölümden oluşan oyunun devam bölümleri ise yarından itibaren 11 gün boyunca her gün aynı saatte yayında olacak.

"Selahaddin Eyyubi'nin Rüyası: Kudüs" adlı oyun, Eyyubiler Devleti'nin kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin Hıttin Savaşı'nda Haçlıları yendikten sonra Kudüs seferine çıkış hikayesini ve Kudüs'ün fethini konu alıyor.

Onur Erbilen tarafından yazılan ve yönetilen oyunun yapımcılığını Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk beraber üstlenirken, efektör koltuğunda ise Ersin Temelli oturuyor.

Oyunun seslendirme kadrosunda Ali Ersin Yenar, Artemis Karaman, Aslı Altaylar, Cem Baza, Çiçek Üstün, Levent Öktem, Mesud Uz, Murat Şenol, Sefa Zengin, Serdar Yeğin, Tarık Şerbetçioğlu, Tolga Pancaroğlu, Deniz Uğur, Erdinç Gülener ve Hilal Akat yer alıyor.