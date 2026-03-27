Selahittin Atlı Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta halı sahada maç yaparken göğsüne futbol topu isabet etmesi sonucu kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedne Selahittin Atlı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 3 çocuk babası Selahittin Atlı'nın cenazesi, Gedemen Mahallesi'ndeki Akarca Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Atlı'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.