Selanik'te Atatürk Evi'nde 19 Mayıs Töreni

Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Atatürk Evi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, 19 Mayıs'ın Türk milleti için bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün gençliğe verdiği öneme işaret eden Gedik, 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesinin Türkiye'nin geleceğinin genç nesillere emanet edildiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Törenin Atatürk'ün doğduğu ve restore edilerek müze haline getirilen Selanik'teki evinde düzenlenmesinin ayrı anlam taşıdığını dile getiren Gedik, bu tür etkinliklerin genç nesillerde Atatürk bilincinin güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Gedik, konuşmasının sonunda Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri rahmet ve minnetle andığını belirterek, törene katılanlara teşekkür etti.