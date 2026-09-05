Selanik'te hükümet aleyhine işçi ve çiftçi protestosu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selanik'te hükümet aleyhine işçi ve çiftçi protestosu yapıldı

Selanik\'te hükümet aleyhine işçi ve çiftçi protestosu yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selanik'te fuar açılışı sırasında sendikalar öncülüğünde hükümeti protesto eden gösteride işçiler, emekliler ve çiftçiler maaş artışı ile hayat pahalılığına karşı önlem istedi. Gösterilerde 4 bin polis görev aldı ve olaysız sona erdi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 90. Uluslararası Selanik Fuarı'nın (TIF) açılışı dolayısıyla Başbakan Kiryakos Miçotakis'in konuşma yaptığı sırada, hükümet politikalarını protesto eden gruplar kent merkezinde gösteri düzenledi.

Selanik kent merkezinde Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ile Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) öncülüğünde düzenlenen gösteriye işçi sendikaları, emekliler, öğrenciler, siyasi gruplar ve çiftçiler katıldı.

Göstericiler, maaş ve ücretlerin artırılmasını, toplu iş sözleşmelerinin güçlendirilmesini ve hayat pahalılığına karşı önlem alınmasını istedi.

Emekliler de artan enflasyon karşısında emekli maaşlarının yükseltilmesi talebini dile getirdi.

Çiftçiler ise traktörleriyle Beyaz Kule önünde toplandı. Traktörlerini kulenin çevresine park eden çiftçiler, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti ve yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkati çekti.

Gösteriler nedeniyle Selanik'te geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kent merkezinde yaklaşık 4 bin polis görev yaptı. Güvenlik planı kapsamında kritik noktalara polis ekipleri konuşlandırıldı, dronlarla gözetim yapıldı ve önleyici kontroller uygulandı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteriler olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Hükümet, Selanik, Ekonomi, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selanik'te hükümet aleyhine işçi ve çiftçi protestosu yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Trump’ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev’e gidecek Trump'ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev'e gidecek
Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı

22:17
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
22:09
İsmail Kartal’ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
22:06
Asensio locada uzaklara daldı Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
21:22
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
21:20
Derbide Vlahovic’ten olay hareket Fenerbahçe taraftarı delirdi
Derbide Vlahovic'ten olay hareket! Fenerbahçe taraftarı delirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 22:38:23. #7.13#
SON DAKİKA: Selanik'te hükümet aleyhine işçi ve çiftçi protestosu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement