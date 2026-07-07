Selanik'te Yangın, 2 Çocuk Gözaltında

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında, Triadi Thermis bölgesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Triadi Thermis bölgesinde, yerleşim yerine yakın makilik alanda akşamüstü saatlerinde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri karadan müdahale başlattı.

Diğer yandan, Eğriboz Adası'nda dün çıkan orman yangınında sorumlu oldukları gerekçesiyle reşit olmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, ilk bulgulara göre, 12 ve 13 yaşlarındaki şüphelilerin oyun amaçlı torpil patlatırken yangına neden olduğu sonucuna vardı.