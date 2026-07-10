Selanik'te Ryanair uçağının motor parçası cama çarptı, bir yolcu yaralandı

Yunanistan'ın Selanik kentinde arıza sebebiyle iniş yapan uçağın motorundan kopan parçanın cama çarpması sonucu bir yolcu yaralandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik'ten Almanya'nın Münih kentine giden hava yolu şirketi Ryanair'e ait yolcu uçağının pilotları, Üsküp civarındayken motorlardan birinde uçuş sırasında çözülemeyecek ciddi bir arızanın meydana geldiğini fark etti.

Mürettebat, uçağın derhal Selanik'e dönmesine karar verdi.

İniş esnasında uçağın camının gürültüyle kırılması sonucu yolculardan biri yaralandı, oksijen maskeleri açıldı.

İnişin ardından camın, motordan kopan parçanın çarpması sonucu kırıldığı tespit edildi.

???????Cam kenarında oturduğu için yaralanan 60 yaşındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.