Selçuk Altun, Avrupalı Yazarlar Festivali\'nde Türkiye\'yi temsil edecek

Güncel

Bu yıl 18-19 Mayıs'ta Londra'daki The British Library'de düzenlenecek Avrupa'nın önemli edebiyat etkinliklerinden "Avrupalı Yazarlar Festivali"nde, Türkiye'yi yazar Selçuk Altun temsil edecek.

Altun, Avrupa Birliği Kültürel Enstitüleri Birliği (EUNIC) üyesi Yunus Emre Enstitüsü Londra Merkezi'nin kararıyla bu yıl festivalde olacak. Yazar bu etkinliğe, İngilizceye çevrilen son romanı "Ayrılık Çeşmesi Sokağı" (Farewell Fountain Street) ile katılacak.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan kitap, muzip ve gizemli bir atmosferi kör bir Osmanlı çeşmesinin tanıklığında işleyen roman ana karakterlerini bekleyen sırrı anlatıyor.

Roman yan hikayelerle pek çok tarihi olaya, kişiye, sanat yapıtına kısacası hayata dair bilgilere de değiniyor.

Bu yıl festivalin organizatörleri arasında "The British Library", "The European Literature Network" ve "Avrupa Birliği Kültürel Enstitüleri Birliği (EUNIC)" yer alıyor.

Detaylı bilgi için "iskultur.com.tr" adresi ziyaret edilebilir.