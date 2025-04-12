Selçuk Belediye Meclisi Meryem Ana Evi'nin Kamulaştırılmasını Kabul Etti

(İZMİR) - Selçuk Belediye Meclisi, Meryem Ana Evi'nin bulunduğu alanın kamulaştırılmasına ilişkin maddeyi oy çokluğuyla kabul etti.

Selçuk Belediye Meclisi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce misafirin ziyaret ettiği Meryem Ana Evi'nin bulunduğu alan üzerinde belediyenin koruma, kollama ve geliştirme tasarrufuna olanak sağlayan maddeyi görüştü. Madde, Cumhur İttifakı'na mensup partilerin üyelerinin ret oyu kullanmasına rağmen, oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı açıklamada, 2015'te Çukuriçihöyük'ün kamulaştırma kararının meclise geldiğini ve oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, "Meclise gelen bu kamulaştırmanın hukuki dayanağı olduğu gibi alanın korunması açısından da gerçekleşmesi elzemdir. Yerel yönetimler kültür varlıklarının en önemli koruyucusu olup, görevi bu koruyuculuğun bir adım ötesinde kültür varlıklarının gelişmesine olanak sağlamaktır" diye konuştu.

Cumhur İttifakı tarafından kamulaştırmaya karşı verilen ret kararının Efes Selçuk'un menfaatlerini hiçe saymak anlamına geldiğini söyleyen Sengel, "Hepimizin 'Meryem Ana Evi bizimdir' görüşünde olduğunu düşünüyordum" dedi ve kararın oy birliğiyle alınacağını düşündüğünü ifade etti.

"Muhalefet partisindeki arkadaşlarımız farkında değiller"

CHP Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Nuri Caferoğlu da Meryem Ana Evi'nin Selçuk Belediyesi sınırları içerisinde olduğuna dikkati çekerek, "Efes Selçuk Belediyesi kendi sınırları içerisinde kalan bir yer ile ilgili belediye meclisi olarak karar alınmadıkça hiçbir işlem yapılamaz. Öncelikle belediye sınırlarımız içerisinde kalan bu yerle ilgili Efes Selçuk Belediyesi her zaman gerekli özeni göstermiştir. Amacımız çok daha iyi bir şekilde bakılmasının devamıyla ilgilidir. Muhalefet partisindeki arkadaşlarımız Selçuk Belediye bütçesinden giden rakamların herhalde farkında değil" dedi.

CHP'li Üye Mustafa Canıtez de "Meryem Ana Evi gelirlerinin belediyeden alınması ile ilgili bütün belediye emekçileri toplandığı zaman Cumhur İttifakı grubu bize ellerinden gelen imkanlarını kullanacaklarını söylemişlerdi. Şimdi ellerinden gelen bir şey varken neden şerh koyuyorsunuz? Demek ki o zaman samimi değilmişsiniz" diye konuştu.

"Koydukları şerh son derece popülist"

Efes Selçuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel ise 'Cumhur İttifakı üyesi arkadaşlarımın koydukları şerh son derece popülisttir" dedi.