Selçuk Belediyesi İletişim Merkezi, 52 Bin Öneri ve Şikayeti Çözümledi

(İZMİR) - Selçuklu vatandaşların öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmeleri için hizmet veren Selçuk Belediyesi İletişim Merkezi (SELBİM) bir yılda aldığı 52 bin 559 öneri ve şikayetin 51 bin 885'ini karşıladı.

Selçuklulara "bir telefon kadar yakın" olabilmek için 2019'da hizmete alınan SELBİM'e son bir yılda 52 bin 559 öneri, talep ve şikayet iletildi. Belediye, bunların 51 bin 885'ine yanıt vererek çözüm buldu. Sonuç bekleyen vatandaşlara da ulaşılarak konu ve süreç hakkında bilgi verildi.

SELBİM'den memnuniyet duyan vatandaşlar, personelin kısa sürede kendilerine dönüş yapmaları dolayısıyla merkeze teşekkür mesajları gönderiyor.

Selçuk Belediyesi Hizmet Binası giriş katında hizmet veren SELBİM ekibi, haftanın 7 günü saat 23.00'e kadar vatandaşların taleplerini inceleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar talep, öneri ve şikayetlerini WhatsApp uygulaması ve telefon aramasının yanı sıra belediye hizmet binasında yüz yüze de merkez görevlilerine aktarabiliyorlar.

Gelen talepleri ilgili birim ve müdürlüklere ileterek vatandaşlara doğru ve hızlı bir şekilde dönüş yapan SELBİM ekipleri vatandaşların takdirini topluyor. SELBİM, aynı zamanda Selçuk'a dair önemli duyuru ve etkinlikleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak da vatandaşları bilgilendiriyor.

"Vatandaşımıza çare oluyoruz"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı açıklamada, 2019'da belediye başkanlığı görevine seçildiğinde hayata geçirdiği ilk projelerden birinin SELBİM olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Selçuk Belediyesi her konuda vatandaşlara bir telefon kadar yakın olsun istedik. Halkımız derdini, önerisini, talebini bir mesajla, bir aramayla kolayca bize iletsin, biz de en hızlı şekilde çözüm üretelim istedik. Bunun için de SELBİM ekibimiz geç saatlere kadar gelen tüm talepleri tek tek inceliyor. Her mesajı veya aramayı müdürlüklerimize iletiyor ve ilgili arkadaşlarımız da büyük özveriyle konuyla ilgileniyorlar. Bu şekilde Selçuk'a dair birçok şeyden haberdar oluyoruz. Selçuk için vatandaşlarımız için hizmet üreten, her bir öneri, şikayet ve talep ile ayrı ayrı ilgilenen, çözüm sunmak için gece gündüz titizlikle çalışan SELBİM ekibimize teşekkür ediyorum."

Selçuklu vatandaşların ya da kente gelen ziyaretçilerin SELBİM'e 0533 814 33 37 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden veya 444 8 892 numaralı telefonu arayarak istek, şikayet ve önerilerini ulaştırmaları mümkün.