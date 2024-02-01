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Selçuk Beşikçi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika
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Selçuk Beşikçi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi Başkanı olarak yeniden seçildi

Selçuk Beşikçi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi Başkanı olarak yeniden seçildi

Rize Yeşilay Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Selçuk Beşikçi başkanlığındaki tek listeyle yapılan seçimde, Beşikçi oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Beşikçi, bağımlılıklardan uzak durmayı ve gençlerin hayata bağlılığını artırmayı hedefleyen çalışmalarını sürdürecek.

01.02.2024 15:27
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi Olağan Genel Kurulunda Selçuk Beşikçi yeniden başkan seçildi.

Rize Yeşilay Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, Beşikçi başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Oyların tamamını alarak yeniden başkan seçilen Beşikçi, "Vatandaşları bağımlılıklardan uzak tutarak hayata dair umutlarını yeşertmeyi ve her ailede en az bir Yeşilay gönüllüsü bulunmasını hedefliyor ve bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin teminatı gençlerimizin hayata bağlığını artırırken bağımlılıklarını azaltmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Beşikçi'nin yönetiminde Salih Yıldırım, Ramazan Öztürk, Muhittin Sandıkçı ve Meryem Börekçi Koto yer aldı.

Kaynak: AA

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