Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi, Uçuş Tutkusunu Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi, Uçuş Tutkusunu Hayata Geçiriyor

Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi, Uçuş Tutkusunu Hayata Geçiriyor

Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi, pilotluğu meslek olarak seçmek isteyenlerin yanı sıra gökyüzüne tutku duyanların uçuş eğitimi aldığı bir merkezdir. Her yıl ortalama 200 öğrenciye eğitim veren merkez, paraşüt, model uçak, microlight uçuşları ve pilotaj eğitimleri gibi birçok farklı program sunmaktadır. Öğrenciler, başarılı oldukları takdirde farklı pilot lisanslarına sahip olabilmektedir. Merkezde eğitim alan öğrencilerin heyecanı ve tutkusu her yıl artmaktadır.

25.04.2024 11:58
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Pilotluğu meslek olarak seçmek isteyenlerin yanı sıra gökyüzüne tutku duyanların uçuş eğitimi aldığı Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi, her yıl ortalama 200 öğrencinin heyecanına ev sahipliği yapıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti'ne çok yakın konumdaki Selçuk Efes Havalimanı, uçuş ve havacılık sporlarında ülkenin en aktif eğitim ve uygulama alanları arasında yer alıyor.

Türk Hava Kurumu bünyesindeki Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü, paraşüt ve tandem atlayışları, model uçak, microlight uçuşlarının yanı sıra pilotaj eğitimleriyle de öne çıkıyor.

Merkez, pilotluğu meslek olarak seçen THK Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinin yanı sıra uçma tutkusunu hayata geçirmek isteyenlere Cessna C-172 tek motorlu eğitim uçağı ve Tecnam P2006T çok motorlu eğitim uçağında teorik ve pratik eğitim veriyor.

İstedikleri lisans programına göre uçuş gerçekleştiren öğrenciler başarılı olmaları halinde, 45 saatlik uçuşla PPL hususi pilot lisansı, 205 saatlik uçuşla CPL ticari pilot lisansı ve ATPL hava yolu nakliye lisanslarını alabiliyor.

Hususi pilot lisansına sahip olan kişiler kendi uçaklarıyla uçabilirken ticari pilot lisansı olanlar çalışacakları platforma göre ilave eğitimlere tabi tutuluyor.

"Hayalim tam olarak bunu yaşamaktı"

THK Uçuş Eğitmeni Mustafa Ak, AA muhabirine, merkezdeki eğitimlerin tek ve çift motor uçakların yanı sıra simülatör programlarında verildiğini, her yıl yaklaşık 200 öğrencinin yoğun bir eğitim sürecinden geçtiğini söyledi.

Uçmak isteyen insanların hayallerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Ak, şöyle konuştu:

"Buraya gelenlerin hepsi severek geliyor. İçlerinde uçuş arzusu olduğu için geliyorlar. Burada tutkularını yerine getiriyorlar. İş adamları da geliyor. Boş zamanlarında gelip bu tutkularını gidermiş oluyorlar. Kimileri de gelecekte hava yollarında pilot olarak görev almak istiyor. Geldiklerinde ilk heyecanlarını görebiliyoruz. Uçtukça, uçağı tanıdıkça daha bir kendilerine güvenleri geliyor. Tabii bütün bunları yaparken de gerekli önlemleri alarak eğitimlerimize devam ediyoruz."

THK Üniversitesi Pilotaj Bölümü 2. sınıf öğrencisi Berru Barın, en büyük hayalinin pilotluk olduğunu söyledi.

Çok çalışıp istediği bölümde okuduğunu aktaran Barın, "Çok çalıştım ama verilen emeklere değiyor. Çünkü gökyüzü gerçekten bir tutku haline geliyor. Hayalim tam olarak bunu yaşamaktı ve burada olmaktı. Hedefim havayollarına girmek." ifadelerini kullandı.

Aynı üniversitenin öğrencisi Esin Şaylık da çocukluğunda uçağa ilk bindiği günden bu yana pilot olmayı hayal ettiğini belirterek, "Kokpite girmek nasip oldu, çok mutluyum. Merakla, heyecanla uçmayı bekliyoruz. Ben derslerimi tamamladıktan sonra İzmir'de uçmak istedim. Bu hafta ilk sortimizi atarız diye bekliyoruz. Çok heyecanlıyız." dedi.

Öğrencilerden Yusuf Burakhan Türkaydın, teorik eğitimlerin ardından uçuş safhasına geldiklerini dile getirerek, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bana uçmak özgürlüğü, sonsuzluğu ifade ediyor. Çünkü ucu bucağı olmayan bir şey. Mesleğimiz de bize dünyanın kapılarını aralayacak, güzel bir meslek. Buraya gelirken bile heyecan var. O koltuğa oturmanın verdiği heyecan tarif edilecek bir duygu değil. Bizim için hem ilk olması hem de çabalarımızın karşılığını almamız için önemli bir andı."

Kaynak: AA

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