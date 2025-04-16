Selçuk Kozağaçlı 8 Yıl Sonra Tahliye Edildi

ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği'nin(ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tutuklu olduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan 8 yıl sonra tahliye edildi. Kozağaçlı'nın tahliyesi, ÇHD'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan ÇHD Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, bugün akşam saatlerinde tahliye edildi. Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyuruldu. Paylaşılan videoda, cezaevinin önünde bekleyenlerin Kozağaçlı'ya çiçek verdiği görüldü.