(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk siyasetinin ve diplomasisinin önemli isimlerinden olan Hikmet Çetin, uzun yıllar devletimize ve milletimize hizmet etmiş, siyasi nezaketi ve devlet tecrübesiyle Türk siyasi hayatında iz bırakmıştır" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatının ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"20. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Türk siyasetinin ve diplomasisinin önemli isimlerinden olan Hikmet Çetin, uzun yıllar devletimize ve milletimize hizmet etmiş, siyasi nezaketi ve devlet tecrübesiyle Türk siyasi hayatında iz bırakmıştır.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."