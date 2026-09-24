Selçuk'ta 39. Ahilik Haftası'nda esnaf dayanışması ve mesleki eğitim vurgulandı - Son Dakika
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Selçuk'ta 39. Ahilik Haftası'nda esnaf dayanışması ve mesleki eğitim vurgulandı

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Selçuk\'ta 39. Ahilik Haftası\'nda esnaf dayanışması ve mesleki eğitim vurgulandı
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Selçuk'ta 39. Ahilik Haftası, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi'nin düzenlediği programla kutlandı. Etkinlikte Ahilik değerleri, esnaf dayanışması ve mesleki eğitimin önemi vurgulandı; halk oyunları ve Şed Kuşanma töreni yapıldı.

(İZMİR) - Selçuk'ta 39. Ahilik Haftası, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Selçuk'ta 39. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, Ahilik kültürünün temel değerleri, esnaf dayanışması ve mesleki eğitimin önemi ele alındı. Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen programa ilçe protokolü, esnaf, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, Ahilik kültürünün geçmişten günümüze taşıdığı değerlere dikkat çekti. Esnaflığın yalnızca ticari bir faaliyet olmadığını belirten Kamak, esnafın kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

"ESNAFIN GELECEĞİ, SELÇUK'UN GELECEĞİDİR"

Esnafın dayanışma içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapan Kamak, "Esnafın geleceği, Selçuk'un geleceğidir. Birbirimize daha fazla sahip çıkacağız. Gençlerimize meslek öğretecek, ustalarımızın tecrübesini geleceğe taşıyacağız. Dürüst ticaretten vazgeçmeyecek, esnafın itibarını, emeğini ve alın terini koruyacağız. Esnaf güçlü olursa çarşı güçlü olur. Çarşı güçlü olursa kent güçlü olur. Kent güçlü olursa toplum güçlü olur. Ahilik sadece geçmişimizin bir hatırası değil, geleceğimiz için de bir yol haritasıdır" diye konuştu.

"ESNAFIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ"

Selçuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel ise Ahilik teşkilatının Anadolu'nun yerleşik yaşam kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Ahiliğin yalnızca ticari hayatı değil, toplumsal dayanışmayı da güçlendirdiğini belirten Güzel, zincir marketlerin yaygınlaşmasına rağmen esnafın mahalle ve kent yaşamındaki dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ettiğini ifade etti.

Güzel, "Sıkıştığımızda esnafımızdan veresiye alabiliriz. Dara düştüğümüzde esnafımız bize sahip çıkar. Askıda ekmek uygulamasıyla fırınlarımız ihtiyaç sahibine destek olur. Karnı aç olana büfecimiz, lokantacımız sahip çıkar. O yüzden esnafımıza müteşekkiriz. İyi ki varlar" dedi.

Program, halk oyunları gösterisinin ardından temsili "Şed Kuşanma" töreniyle devam etti. Etkinlik, Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin öğretmenleri ve ustalarıyla hazırladığı meslek tanıtım stantlarının açılmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
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