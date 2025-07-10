İzmir'in Selçuk ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden caretta carettaya ait 57 yumurta korumaya alındı.
Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamada, Pamucak sahilinde tespit edilen deniz kaplumbağasına ait yuvalama alanı için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği işbirliğinde sahildeki yuvalama alanının koruma altına alındığı bildirilen açıklamada, sahile gelen ziyaretçilerin dikkatli olması istendi.
Son Dakika › Güncel › Selçuk'ta Caretta Caretta Yumurtaları Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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