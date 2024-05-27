Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.
Yüksekokul bahçesinde 2023-2024 eğitim öğretim döneminin son bulmasının ardından mezuniyet töreni düzenlendi.
Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz, törende yaptığı konuşmada öğrencilerine bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.
Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.
Öğrenciler, ailelerinin de katıldığı törende, mezuniyet heyecanını havaya keplerini atarak yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?