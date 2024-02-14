Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, görev süresinde katma değeri yüksek projeler ürettiklerini vurguladı - Son Dakika
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, görev süresinde katma değeri yüksek projeler ürettiklerini vurguladı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, görev süresinde katma değeri yüksek projeler ürettiklerini vurguladı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret ederek, görev süresinde katma değeri yüksek projeler ürettiklerini belirtti. Pekyatırmacı, Konya modeli belediyeciliğin bir marka haline geldiğini ifade ederek, yeni dönemde de hizmetlerini artırarak devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, yerel yönetimlerin yaptığı projelerin merkezi hükümetin gücüne güç kattığını dile getirdi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şehrin daha yaşanabilir, dirençli ve temiz bir şehir olması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

14.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:12
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Selçuklu Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Ahmet Pekyatırmacı, görevde oldukları 5 yıllık süreçte katma değeri yüksek projeler ürettiklerini vurguladı.

Pekyatırmacı, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Pekyatırmacı, ziyarette yaptığı açıklamada, yerel yönetimler olarak hep sahada olduklarını ve bu süreçte daha yoğun olarak çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Konya modeli belediyeciliğin bir marka haline geldiğini ifade eden Pekyatırmacı, son 5 yılda Konya'ya katma değeri yüksek projeler kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın mutluluğunu refahını artıran günlük yaşantılarında hizmetlerden rahatça faydalanabildikleri yatırımları gerçekleştirdik. İnşallah yeni dönemde de büyükşehir belediyemiz ve diğer belediyelerimizle, teşkilatlarımızla hep birlikte hizmet etmeye, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Konya'da sadece temel belediyecilik hizmetleri üzerine planlamalarımızı yapmıyoruz. Hedefimiz belediyecilik hizmetlerini en verimli şekilde yürütürken bunun yanın da insanımızın ihtiyacı olan ne varsa her konuda eğitimden sağlığa, kültürden spora her alanda elimizi taşın altına koyuyoruz. İhtiyaç olan her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Konya'da bu anlamda çok olumlu neticeler elde ettik. Sağlıkla ilgili sporla ilgili, eğitimle ilgili yaptığımız yatırımlar gençlerimiz açısından bize çok iyi geri dönüşler sağladı. Önümüzdeki dönemde de bunları artırarak devam ettireceğiz."

Kalkınmanın yerelden başladığına inandığını dile getiren Pekyatırmacı, yerel yönetimlerin yaptığı projelerle merkezi hükümetin de gücüne güç kattığını belirtti.

"Türkiye Yüzyılı Vizyonu" hedefleri doğrultusunda yeni hedeflerinin olduğunu ifade eden Pekyatırmacı, "Yeni hedeflerimiz var, bunların içinde en başta Birleşmiş Milletler sürdürebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ana başlıklar çerçevesinde şehrimizin daha yaşanabilir bir şehir, daha dirençli bir şehir, daha temiz bir şehir olması için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Ziyarette Pekyatırmacı'ya, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Macit Çamlıbel, Nilgün Güney ile Belediye Meclis Üyesi Tahir Özer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Ahmet Pekyatırmacı, Rıfat Yerlikaya, Anadolu Ajansı, Selçuklu, Konya, Kültür, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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