Selçuklu\'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşaatı Devam Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Palancıoğlu, yaz aylarında kır nikah alanı, kış aylarında ise taziye evi olarak kullanılacak tesis inşaatını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi mahallelerine hizmet edecek projenin bölgede önemli ihtiyaçları karşılayacağını belirtti.

Örnek bir projeye imza attıklarının altını çizen Palancıoğlu, "Odaları oldukça geniş, büyük bir mutfağı, gelin odası var, arka tarafta sahnemiz var. Bu sene inşallah Melikgazi'de en çok konuşulacak, en çok beğeni kazanacak projelerden birisi olacak. Peyzajı bitince, görüntüsüyle, çardaklarıyla oldukça nezih bir hal alacak." ifadelerini kullandı.

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Hatice Bağırgan ise bu nitelikli hizmet için Palancıoğlu'na teşekkür etti.