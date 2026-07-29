Selçuklu'da Yenilikçilik ve Gıda Forumu Tamamlandı - Son Dakika
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Selçuklu'da Yenilikçilik ve Gıda Forumu Tamamlandı

Selçuklu\'da Yenilikçilik ve Gıda Forumu Tamamlandı
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Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde 'Liderlik, Dönüşüm ve Refah' temalı forum sona erdi.

Konya'da Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde "Liderlik, Dönüşüm ve Refah" temasıyla düzenlenen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu tamamlandı.

Bir otelde düzenlenen forumda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni bir çalışma grubunun faaliyetlerini başlatmanın ötesinde, bölgenin geleceğini doğrudan ilgilendiren gıda, tarım ve yerel kalkınma alanlarında ortak bir siyasi irade ortaya koyduklarını belirtti.

Gıda meselesinin, tarımsal üretim başlığıyla sınırlı değerlendirilemeyecek kadar kapsamlı bir konu olduğunu aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Gıda, iklim politikalarının, ekonomik kalkınmanın, sosyal adaletin, halk sağlığının ve şehirlerimizin geleceğe karşı dayanıklılığının temel unsurlarından bir tanesi. İklim değişikliği, kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskı, üretim maliyetleri ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, şehirlerin gıda sistemlerinin planlı, dirençli ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesinin zorunluluğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu süreçte belediyeler olarak üreticimizi destekleyen, doğal kaynaklarımızı koruyan, sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştıran ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden çalışmaları hep birlikte güçlendirmemiz gerekiyor."

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman da iki gün süren yoğun forumun verimli bir şekilde geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Selçuklu, Güncel, Konya, Refah, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuklu'da Yenilikçilik ve Gıda Forumu Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuklu'da Yenilikçilik ve Gıda Forumu Tamamlandı - Son Dakika
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