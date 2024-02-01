Selçuklu Sultanlarının DNA Analizi Sonuçları Açıklandı

SELÇUKLU Devleti sultanlarının türbesindeki poşetler içerisine istiflenmiş kemikleri bir araya getirilerek DNA analizleri yapıldı. Sultanların hastalıkları, savaşlardaki aldıkları yaralar ve zehirlenmeleri, kimliklerinin tespitinde belirleyici oldu. Çalışmalarda 1'inci Mesud ve 2'nci Kılıç Arslan Sultan'ın ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının olduğu, Alaaddin Keykubat'ın kafatasındaki renk değişikliklerinin ağır metal zehirlenmesine işaret ettiği belirtildi. Savaşta ölen 1'inci Alaaddin Keyhüsrev'in ise kafatasında ve kemiklerinde kılıç ve hançer darbeleri belirlendi.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2017-2023 yılları arasında hayata geçirilen, 'Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi'ndeki Naaşların Tanzimi Projesi'nin (tasnif, tedvin, teçhiz, tekfin, adli bilimler, osteoarkeolojik inceleme, yeniden yüzlendirme, 3D, uygulamalı heykeltıraşlık ve sergileme) sonuçları, düzenlenen toplantıyla açıklandı. 13 sultanın bulunduğu türbedeki poşetlere istiflenmiş dağınık halde bulunan iskeletlerin, birçok bilim insanı ve kurumun çalışmasıyla DNA örnekleri ve kimliklendirmeyle hangi sultana ait olduğu belirlendi. Kimlik tespitlerinden sonra Sultanlardan 1'inci Kılıçarslan, Melikşah, 1'inci Rükneddin Mesud, 2'nci Kılıçarslan, 2'nci Rükneddin Süleyman Şah, 3'üncü Kılıçarslan, 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1'inci Alaeddin Keykubat, 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev, 4'üncü Kılıçarslan, 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev ve 2'nci Gıyaseddin Mesud'un yüzü ve bedenleri gerçeğe uygun silikon heykellerine dönüştürüldü. Heykeller de Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nda ziyarete açıldı.
'POŞETLERE DOLDURULMUŞ İSKELETLERLE KARŞILAŞTIK'
Selçuklu sultanlarının iskeletlerini poşetlere doldurulmuş halde bulduklarını söyleyen Konya İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, "Sultanlar Türbesi'ndeki sandukaları açtığımızda karşılaşılan manzara, bizi bugüne kadar devam eden çalışmayı yapmaya mecbur kılmıştır. Türbenin cenazelik kısmında bulunan 8 sanduka açıldığında sadece ikisi içerisindeki poşetlere rastgele doldurulmuş iskeletler, kafatasları ve naaş kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. 7 yıl boyunca 6 aşamada bu çalışma tamamlanmıştır. Eldeki bilimsel veriler işlenerek Selçuklu Hanedanı'nın silikon heykelleri oluşturuldu" dedi.
'HASTALIKLARI, YARALARI KİMLİK TESPİTİNDE BELİRLEYİCİ OLDU'
Çalışmanın Adli Tıp alanında çalışmalar yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Demirci, şunları söyledi:
"7 ceset, tanıtıcı özellikleriyle karşımıza çıktı. Bunlardan ikisi 1'inci Mesud ve 2'nci Kılıçarslan Sultan'a aitti. Ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının belirgin örneğiyle karşılaştık ve kolayca tanı koyduk. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor; ankilozan spondiliti hastalığını atalarımızın bir mirası olarak görüyoruz. Türkiye geneline baktığımızda Konya ve Karaman'da ankilozan spondilitin diğer illere göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Alaaddin Keykubat'ın kafatasındaki renk değişiklikleri ağır metal zehirlenmesini çağrıştırdı. Aldığımız numunelerde o dönemde bol olarak kullanılan cıva, kobalt, arsenik, siyanür gibi ağır metallerin oluşturduğu zehrin azar azar verilmesi neticesinde zehirlendiğini öngörüyoruz. 1'inci Alaaddin Keyhüsrev, Alaşehir Meydan Muharebesi'nde savaş esnasında şehit edilmiş bir sultanımız. Kafatasında ve kemiklerinde kılıç ve hançer darbelerinden tanı konuldu. 2'nci Alaaddin Keyhüsrev ise her ne kadar vahşi hayvan saldırısı sonrası öldüğü söylense de yüz bölgesinden kılıç kesileriyle öldüğünü görüyoruz."
Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünde yer alacağı Yan Oda dizisinin çekimleri başlamadan kadrodan ayrıldı. Aksel, geçirdiği kaza sonrası bacağını kırdığı için projeden çekilirken Bozoğlu da şartlarda anlaşamadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Son Dakika › Güncel › Selçuklu Sultanlarının DNA Analizi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?