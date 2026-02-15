Selde Mahsur Kalan 90 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Selde Mahsur Kalan 90 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Selde Mahsur Kalan 90 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
15.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da sel felaketinde evinde mahsur kalan Hanife Gencel, AFAD ekipleriyle kurtarıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kumluova Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu selde evinde mahsur kalan Hanife Gencel (90), AFAD ekipleri tarafından lastik botla tahliye edildi.

Kentte bir haftadır etkili olan sağanak, Seydikemer ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kumluova Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu selde tarım arazileri ve yollar göle döndü. Küçükbaş yetiştiriciliği yapan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Hanife Gencel'in oturduğu barakayı da su bastı. Gencel, suyla dolan barakada mahsur kaldı. Hanife Gencel, barakadaki masanın üzerine çıkarak yardım bekledi.

Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu mahalle muhtarına bildirdi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gencel'in oğlunu da yanlarına alarak lastik botla su basan barakanın bulunduğu bölgeye hareket etti. 45 dakika süren çalışma sonunda Hanife Gencel, mahsur kaldığı barakadan botla tahliye edilerek kurtarıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gencel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Muğla, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde Mahsur Kalan 90 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı Cezaevine girdi, ailesi perişan Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı! Cezaevine girdi, ailesi perişan
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Amed Sportif’te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı Amed Sportif'te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı
Kıyamet alameti mi Ölüm Vadisi’nden gelen görüntü dünyayı şoke etti Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı

06:21
Mehmet Ağar mesaj mı verdi Bakan Çiftçi’yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 06:47:04. #7.11#
SON DAKİKA: Selde Mahsur Kalan 90 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.