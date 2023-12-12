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Selena Gomez ve Taylor Swift Gazze'ye yardım gösterisine katıldı - Son Dakika
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Selena Gomez ve Taylor Swift Gazze'ye yardım gösterisine katıldı

ABD'li şarkıcılar Selena Gomez ve Taylor Swift, Gazze'ye insani yardım sağlanması için düzenlenen gösteriyi izledi. Gelir, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardımı (ANERA) adlı kuruluşa bağışlanacak.

Selena Gomez ve Taylor Swift Gazze\'ye yardım gösterisine katıldı
12.12.2023 - 11:27,
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ABD'li şarkıcılar Selena Gomez ve Taylor Swift, Brooklyn bölgesinde düzenlenen ve geliri Gazze'ye insani yardım sağlanması için bağışlanacak gösterinin izleyicisi oldu.

ABD basınındaki haberlere göre, Gomez ve Swift, komedyen Ramy Youssef'in Brooklyn'deki gösterisini izlemeye gitti.

Geliri Gazze'ye insani yardım sağlanması için bağışlanacak komedi gösterisini oyuncular Cara Delevingne, Anna Taylor Joy ve Zoe Kravitz de izledi.

Mısır asıllı ABD'li komedyen Youssef, sosyal medya platformu Instagram'da, 3 Kasım 2023 ve 2 Şubat 2024 arasındaki gösterilerinin gelirinin Gazze'ye insani yardım sağlanması için "Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardımı (ANERA)" adlı sivil toplum kuruluşuna bağışlanacağını açıklamıştı.

"Keşke dünyayı değiştirebilseydim fakat bir paylaşım değiştirmeyecek"

Selena Gomez, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı Instagram paylaşımında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm insanları, özellikle de çocukları korumalıyız ve şiddeti tamamen durdurmalıyız. Kelimelerim veya bir etiket (hashtag) asla kimseye yetmeyeceği için üzgünüm. Masum insanların canının yanmasına dayanamıyorum. Midemi bulandıran şey bu. Keşke dünyayı değiştirebilseydim fakat bir paylaşım değiştirmeyecek."

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından yardım sağlanması için UNICEF'in bağış kampanyasına destek veren bir paylaşım yapan Gomez'in, Gazze konusunda ise "Bir paylaşım (dünyayı) değiştirmeyecek" ifadesini kullanması, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Tepkilerin ardından Gomez'in kurucusu olduğu kozmetik markası "Rare Beauty"nin Instagram hesabından, Gazze için bağış yapılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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