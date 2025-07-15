Selim Akça İçin Mevlit Düzenlendi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça için mevlit okutuldu.

Akça'nın vefatının yıl dönümünde 2. Bayezid Camisi'nde düzenlenen mevlit programına Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Göç İdaresi ve AFAD personeli ile Akça'nın yakınları ve sevenleri katıldı.

Geçen yıl 15 Temmuz'da yaşamını yitiren Selim Akça için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.