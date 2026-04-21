Selman ve Şara İlişkileri Geliştirdi

21.04.2026 21:19
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman, ülkenin batısında yer alan Cidde kentinde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili ilgili çabaların koordinasyonu konuşuldu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Şara'nın, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Veliaht Prens Bin Selman'la bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmeye her iki ülkeden birçok yetkilinin katıldığı aktarılan açıklamada, Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri ilerletme olanaklarının ele alındığı kaydedildi.

Özellikle ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkiler ile bölgeyi birbirine bağlayan projelerin konuşulduğu vurgulanan açıklamada, Bin Selman ve Şara görüşmesinde ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar

21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
