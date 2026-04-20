Şemdinli'de Çocuklar Tiyatro ile Buluştu - Son Dakika
Şemdinli'de Çocuklar Tiyatro ile Buluştu

20.04.2026 11:57
Gönüllü öğretmenler, köy çocuklarına tiyatro oyunu sahneleyerek unutulmaz anlar yaşattı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çoğunluğu gönüllü öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğu, ilk oyununu Irak sınırındaki köylerde sahneleyerek çocukları tiyatroyla buluşturdu.

Geçen yıl ilçeye atanan sınıf öğretmeni Zeynep Ağbayır'ın öncülüğünde, ilçedeki farklı okullarda görev yapan on öğretmen ve iki ilçe sakini, köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırmak amacıyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

Daha önce amatör olarak tiyatroyla uğraşan 12 kişilik grupta yer alanlar, mesai saatleri dışında bir araya gelerek sahneleyecekleri oyunların provalarını yapmaya başladı.

Hazırlıklarını tamamlayan amatör tiyatrocular, Irak sınırındaki Derecik ilçesine bağlı Ortaklar ile Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü köylerinde kendi imkanlarıyla kurdukları sahnede "Seni Yaramaz Virüs" adlı oyununu sahneledi.

İlk izleyicileri olan öğrencilere hediyeler de veren grup üyeleri, ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşayan çocuklara güzel bir gün yaşattı.

"Hedefimiz tiyatroyla hiç tanışmamış çocuklara ulaşmak"

Sınıf öğretmeni Ağbayır, AA muhabirine, amaçlarının kırsal bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturmak olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşam konusunu doğrudan anlatmak yerine eğlenceli şekilde aktarmayı hedeflediklerini belirten Ağbayır, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Şemdinli'ye atandıktan sonra kurduğumuz 12 kişilik ekiple Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğu'nu kurduk. Çocukların hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirmelerini istiyoruz. Hedefimiz tiyatroyla hiç tanışmamış çocuklara ulaşmak. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en büyük motivasyon. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürerek daha fazla köye ulaşmayı planlıyoruz."

"Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştım"

8. sınıf öğrencisi Zehra İlçi ise ilk kez tiyatro oyunu izlediğini ifade ederek, "Çok güzel zaman geçirdik. Oyun hem eğlenceli hem de öğreticiydi. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştım. Köyümüze gelip bu gösteriyi sahneledikleri için çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli'de Çocuklar Tiyatro ile Buluştu - Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
SON DAKİKA: Şemdinli'de Çocuklar Tiyatro ile Buluştu - Son Dakika
