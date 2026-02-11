Şemdinli'de Kur'an Okuma Yarışması Finali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şemdinli'de Kur'an Okuma Yarışması Finali

Şemdinli\'de Kur\'an Okuma Yarışması Finali
11.02.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışmasının finali yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasının finali yapıldı.

İlçe merkezindeki camide düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yarışmanın manevi bir atmosferde yapıldığını söyledi.

Yılmaz, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, ezanı ve hutbeyi büyük bir edep, hassasiyet ve gönül diliyle okudular. Cenab-ı Hak, Kur'an'a hizmet eden bu güzel evlatlarımızın sayısını artırsın, onları bu toprakların Mevlana'sı, Yunus Emre'si, Hacı Bektaş-ı Veli'si ve Veysel Karani'si gibi gönül insanları eylesin. Kaybedeni olmayan bu anlamlı yarışmada emek veren tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren kıymetli ailelerini ve fedakar öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

Programa, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve İlçe Müftüsü Adem Karaca katıldı.

Kaynak: AA

Şemdinli, Hakkari, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şemdinli'de Kur'an Okuma Yarışması Finali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW’den Yangın Riski nedeniyle Geri Çağırma
BMW'den Yangın Riski nedeniyle Geri Çağırma
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:33:18. #7.11#
SON DAKİKA: Şemdinli'de Kur'an Okuma Yarışması Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.