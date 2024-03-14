Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit'in idaresindeki 65 EB 035 plakalı otomobil, Şemdinli- Derecik karayolu Bağlar köyü yakınında dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Eryiğit olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Mithat T, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şemdinli'de Otomobil Dereye Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri bir süre durduruldu ve duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin telefonunda ise ailesine özür niteliğinde ifadeler bulundu.
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