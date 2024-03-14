Şemdinli\'de Otomobil Dereye Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mecidiyeköy metroda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri bir süre durduruldu ve duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin telefonunda ise ailesine özür niteliğinde ifadeler bulundu.