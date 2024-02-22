Hakkari Şemdinli'de polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli'de polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı

Hakkari Şemdinli\'de polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı

Şemdinli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Anadolu Lisesinde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Polisler, emniyet kemerinin önemi ve sürücü ve yolcuların uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yaptı. Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencilere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

22.02.2024 21:32
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polisler, trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Şemdinli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Anadolu Lisesinde öğrencilerine yönelik program düzenledi.

Programda polis ekipleri öğrencilere, emniyet kemerinin önemi, sürücü ve yolcuların uyması gereken kurallar hakkında bilgiler aktardı.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirterek, öğrencilere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Şemdinli'de polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Şemdinli'de polisler öğrencilere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika
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