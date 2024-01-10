Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Günyazı köyündeki çocuklara hediyeler dağıttı

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İstanbul Pendik Kaymakamlığı ve Pendik Belediyesi Kent Konseyi'nin gönderdiği hediyeleri köydeki çocuklara dağıttı.

İlçeye bağlı Günyazı köyünü ziyaret eden Ateş, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Eşi Cansu Ateş ile birlikte öğrencilere oyuncakları dağıtan Ateş, amaçlarının çocukların okul ihtiyaçlarını karşılayara eğitimdeki başarılarını artırmak olduğunu söyledi.

Ateş, "Bu malzemeler eğitimin bir parçası. Oyuncak, eğitici malzemeler ve materyaller çocuklarımızın oynarken de bir şeyler öğrenmeleri açısından önemlidir. Çocukların eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. İstanbul Pendik Kaymakamlığı ve Pendik Belediyesi Kent Konseyi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.