Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Polis Haftası\'nı kutladı

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hadi Güçlü ve beraberindeki polisleri kabul etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ateş, şehit olan polisleri rahmetle, gazileri saygıyla andıklarını belirtti.
Ateş, "Emniyet teşkilatında görev yapan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlar, tüm polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
Kaymakam Ateş daha sonra ilçedeki kontrol noktalarında görev başında olan polisleri ziyaret ederek hayırlı görevler diledi.
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