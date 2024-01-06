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Şemdinli Kaymakamı ve eşi aile ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Şemdinli Kaymakamı ve eşi aile ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, Şemdinli ilçesinde aile ziyaretlerine devam ediyor. Ateş, Tütünlü köyünde Atmaca ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve çocuklarla sohbet etti. Ardından Hafset Nurçin ve Şehit Salim Bay'ın ailelerini ziyaret eden Ateş, vatandaşlara devletin her zaman yanlarında olduğunu iletti ve taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Şemdinli Kaymakamı ve eşi aile ziyaretlerini sürdürüyor
06.01.2024 - 14:16,
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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, ilçede aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Vatandaşla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemek isteyen Ateş, Tütünlü köyüne giderek Atmaca ailesini ziyaret etti.

Ailenin durumu hakkında bilgi alan, taleplerini dinleyen Ateş, çocuklarla sohbet etti, hediye verdi.

Ardından Hafset Nurçin'i ve Şehit Salim Bay'ın ailesini ziyaret eden, ihtiyaçlarını soran Ateş, "Yaptığımız ziyaretlerde devlet olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu iletiyoruz. Bizlere ilettikleri taleplerini ivedilikle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizi evlerinde misafir eden ailelerimize teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Cansu Ateş, Politika, Güncel, Son Dakika

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