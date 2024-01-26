Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Ateş, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" başlıklı fotoğrafını seçen Ateş, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" ile Murat Kula'nın " Filistin'e destek", sporda da Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı karesine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan imzalı "Adı: Enkaz" adlı fotoğrafı oylayan Ateş, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" ve Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarını tercih etti.

Oylamada bir birinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Ateş, "Özellikle deprem fotoğrafları içimizde bir burukluk bıraktı. Orada yaşanan sıkıntıları hepimiz hatırlıyoruz. Fotoğraflara oy verirken o günleri tekrar yaşadık. Tüm kategorilerdeki fotoğrafları inceledik. En güzel kareleri seçmeye çalıştık." dedi.