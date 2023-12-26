Hakkari Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Üs Bölgesi\'ndeki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

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Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki•
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Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle bir araya gelen Ateş, bölgede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Askerlerle sohbet eden Ateş, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.
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