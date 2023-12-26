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Hakkari Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Üs Bölgesi'ndeki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Üs Bölgesi'ndeki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle bir araya gelen Kaymakam Ali Ekber Ateş, bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ateş, askerlerle sohbet ederek güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.

Hakkari Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Üs Bölgesi\'ndeki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
26.12.2023 - 11:58,  Güncelleme: 12:00
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Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle bir araya gelen Ateş, bölgede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Askerlerle sohbet eden Ateş, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hakkari Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Üs Bölgesi'ndeki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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