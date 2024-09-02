Şemdinli Kaymakamı Muhtarlarla Buluştu

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Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, köy muhtarlarıyla buluştu.

İlçe Özel İdare Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda muhtarlar ulaşım, alt yapı, elektrik, su ve internet hizmetlerine yönelik taleplerini Akpınar'a iletti.

Muhtarların taleplerini dinleyen Akpınar, ilçeyi geliştirmek ve yaşanan sorunlara çözüm üretmek için, tüm kurumlarla işbirliği içinde imkanlar dahilinde ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.