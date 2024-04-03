Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, otizmli öğrencilerle bir araya geldi

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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden Ateş, derslikleri gezerek sahbet ettiği öğrencilere hediyeler verdi.

Ateş, "Otizme, eksiklik değil farklı bir yetenek olarak bakmalıyız. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız, onların yanındayız." dedi.

Daha sonra beraberindekilerle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla açılan stantları gezen Ateş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.