Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden Ateş, derslikleri gezerek sahbet ettiği öğrencilere hediyeler verdi.
Ateş, "Otizme, eksiklik değil farklı bir yetenek olarak bakmalıyız. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız, onların yanındayız." dedi.
Daha sonra beraberindekilerle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla açılan stantları gezen Ateş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, otizmli öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti beldesi, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölenlerin sayısının 32.916'ya yükseldiğini açıkladı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Yapılan aramalarda, bir şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör, ruhsatsız bir av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor. Dernek başkanı Nihat Bulut, şu ana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını ve kalan 5 günde günlük 2 bin ekmek olmak üzere toplamda 10 bin ekmek dağıtacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, görevi Fazlı Yüksel'den devraldı. Yüksel, Suşehri'ne 10 yıldır güzel hizmetler kazandırdığını belirtirken, Kayaoğlu da Yüksel'e teşekkür etti ve ilçeye güzel hizmetler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?