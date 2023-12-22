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Semt pazarında çalınan motosiklet için ağlayan kadın, hırsıza seslendi - Son Dakika
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Semt pazarında çalınan motosiklet için ağlayan kadın, hırsıza seslendi

Antalya'da semt pazarlarında toka ve takı satan Nilgün Oflaz'ın bankadan kredi çekerek aldığı üç tekerli elektrikli motosikleti çalındı. Oflaz, hırsıza, 'Daha borcunu ödeyemedim. Getirirsen şikayetçi olmayacağım' diye seslendi.

Semt pazarında çalınan motosiklet için ağlayan kadın, hırsıza seslendi
22.12.2023 - 12:33,
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ANTALYA'da semt pazarlarında toka ve takı satmak için bankadan kredi çekerek aldığı üç tekerli elektrikli motosikleti çalınan Nilgün Oflaz (46), ağlayarak hırsıza, Daha borcunu ödeyemedim. Getirirsen şikayetçi olmayacağım diye seslendi.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3901 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, sabah saatlerinde meydana geldi. Nilgün Oflaz, bir süre önce bankadan kredi çekerek 60 bin liraya aldığı ve semt pazarlarında satış yaptığı malzemelerini yüklediği 3 tekerli elektrikli motosikletini evin girişindeki balkon demirine geceden kilitle bağladı. Sabah saatlerinde pazara gitmek için dışarı çıkan Oflaz, motosikletini göremedi. Bağladığı demir kilidin kesildiğini gören Oflaz, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin çalındığını, üzerindeki brandanın da bahçeye atıldığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, güvenlik kamerası incelendi. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin bahçeye girip motosikletin etrafında bir süre inceleme yaptığı ve kilidi kesmeye başladığı görüldü. Şüphelinin, 3,5 dakikada kilidi keserek motosikleti alıp kayıplara karıştığı kameralarca kaydedildi.

Nilgün Oflaz, motosikletinin çalınmasının ardından uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı Oflaz, Ekmek teknemdi o benim. Pazara gidip bir şeyler satarak geçimimi sağlıyordum. Daha bankadan çektiğim kredi borcunu bile ödeyemedim. Hırsız eğer motosikletimi getirip teslim ederse şikayetçi olmayacağım. Çok kötü durumdayım dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Semt pazarında çalınan motosiklet için ağlayan kadın, hırsıza seslendi - Son Dakika
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