İBB'den Öğrencilere Maddi Destek Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'den Öğrencilere Maddi Destek Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği ‘Sen Oku Diye’ isimli eğitim desteğine başvurular bugün başladı. Eğitim desteği kapsamında, 100 bin öğrenciye 3 biner liralık maddi katkı sunulacak. Başvurular 11 Ekim'de sona erecek.

10.09.2024 11:33  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği 'Sen Oku Diye' isimli eğitim desteğine başvurular bugün başladı. Eğitim desteği kapsamında, 100 bin öğrenciye 3 biner liralık maddi katkı sunulacak. Başvurular 11 Ekim'de sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak için öğrencilere eğitim desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda "Sen Oku Diye" projesiyle İstanbul'daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yardımı yapılıyor.

Başvurularda son gün 11 Ekim

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 bin öğrenciye verilecek 3 bin liralık "Sen Oku Diye" eğitim desteği için, öğrenciler 11 Ekim 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Destekten yararlanmak için genel koşullar ve istenen evraklar ise şöyle:

"Sen oku diye" başvuru genel koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Öğrencinin kendisinin İstanbul'da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda yüzde 100 burslu okuyor olması

Başvuruda bulunacak öğrencilerin 5 yaş ve üzeri, 40 yaş ve altı olması

(Başvurusu yapılacak öğrencinin, ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenci kaydı olması veya 5 – 40 yaş arası zihinsel ya da fiziksel engel durumu olması sebebiyle rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gerekmektedir)

İstenilen evraklar

-Öğrenci belgesi

Vakıf/özel okullarda %100 burslu olduğuna dair belgesi

Öğrenci engelli ise engelli belgesi

Öğrenci şehit çocuğu ise şehit olduğuna dair belge

Öğrencinin anne, baba veya yasal vasinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Nereden başvurulur?

"İstanbul Senin Uygulaması" ya da https://senokudiye.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Desteği, İstanbul, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Öğrencilere Maddi Destek Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:15:05. #1.11#
SON DAKİKA: İBB'den Öğrencilere Maddi Destek Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement