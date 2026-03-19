Senato'da Trump'ın Savaş Yetkileri Tasarısı Reddedildi

19.03.2026 09:48
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırı yetkilerini sınırlayan tasarıyı 53 hayır oyu ile reddetti.

ABD Senatosunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının, Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı reddedildi.

Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlamayı amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı.

Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

-? ?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel’i çılgına çevirdi Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?
Galatasaray’a çifte bayram Hepsi havaya uçacak Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak
Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
İstanbullular dikkat Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor İstanbullular dikkat! Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı

10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
