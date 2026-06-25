Senato, İran'a Askeri Güç Çekilmesi Tasarısını Reddetti - Son Dakika
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Senato, İran'a Askeri Güç Çekilmesi Tasarısını Reddetti

25.06.2026 09:34
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Trump’ın tepkisi sonrası Senato, İran'a yönelik askeri güç çekilmesini engelleyen tasarıyı reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 23 Haziran'da savaş yetkilerine yönelik kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Senato, Washington'ın İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesini gerektirecek diğer karar tasarısını reddetti.

Washington Post'un haberine göre Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabul edilen savaş yetkisine yönelik tasarıya tepki göstermesinin ardından benzer bir tasarı için oylama yaptı.

Demokrat Senatör Tim Kaine'in sunduğu, Kongre onayı olmadığı durumlarda ABD'nin, İran'a karşı konuşlandırılan askeri gücü çekmesini gerektirecek karar tasarısı, 47 "evet" oyuna karşılık 50 "hayır" oyuyla reddedildi.

Trump'ın 23 Haziran'da kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Rand Paul gibi Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, "İran ile müzakere sürecinden dolayı" tasarının reddedilmesinden yana oy kullandı.

Yasa tasarısıyla Kongre, "savaş ilan etme" konusunda anayasal yetkilerinin "ağırlığını koyarak" ABD'nin gerekli yetkilendirme olmaksızın İran'a yönelik askeri harekatını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senato, İran'a Askeri Güç Çekilmesi Tasarısını Reddetti - Son Dakika

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