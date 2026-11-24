ABD Senatosu İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesinin yeni başkanı olarak 3 Ocak 2027'de göreve gelecek Senatör Maggie Hassan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bir kişiye Venezuela petrolüyle ilgili iş fırsatları elde etmesine yardım ettiği yönündeki iddialara ilişkin bir soruşturma başlattı.

Senatörün kendi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, Vance'in önemli bir siyasi bağışçı John Addison'ın Venezuela petrolüyle ilgili karlı iş fırsatları elde etmesine yardım ettiği yönündeki iddialara ilişkin bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Haberlere göre, Başkan Yardımcısı Vance, o dönemde enerji şirketi Vitol'da yönetici olarak görev yapan önemli bir siyasi bağışçıyla gizlice bir araya gelmiş ve Ocak 2026'da ABD'nin Venezuela'da düzenlediği askeri operasyondan önce Venezuela petrolünün olası satışı konusunda görüşmüş." ifadesi kullanıldı.

Hassan'ın Vance'ten, Vitol ve söz konusu yönetici arasındaki tüm yazışmaların ve belgelerin ayrıntılı kayıtlarını sunmasını talep ettiği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin diğer kayıt ve yazışmaların da sunulmasının istendiği belirtildi.

Konuya ilişkin Vance'e mektup yazan Hassan, mektupta "Bugün, Başkan Yardımcısı olarak görev konumunuzu, önemli bir siyasi bağışçının Venezuela petrolüyle ilgili karlı iş fırsatları elde etmesine yardımcı olmak için kullanmış olabileceğiniz endişesiyle size yazıyorum. Söz konusu önemli mali çıkarlar ve hükümetin karar alma sürecini uygunsuz etkilerden korumak için gerekli olan önem göz önüne alındığında, bu düzenlemelerdeki rolünüz hakkında bilgi talep ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Hassan, Addison'ın o dönemde Vitol'da yönetici olarak görev yaptığını belirterek, "Ofisinizin ve Addison'ın inkarlarına rağmen, uçuş kayıtları, bildirilen görüşmenin yapıldığı gün, Addison'ın özel jetinin ve sizin hükümet uçağınızın aynı Montana havalimanında bulunduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Addison'ın Vance'in 2022'deki Senato seçim kampanyasına 300 bin dolarlık katkı sağladığını, Trump'ın 2024 seçim kampanyasını destekleyen gruplara ise eşi ile 7 milyon dolar bağışladığını belirten Hassan, Vance'in Addison ile olan siyasi ve kişisel ilişkilerinin bazı endişeler uyandırdığını kaydetti.